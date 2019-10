Anouk Matton verdedigt ons land op de MTV Europe Music Awards in Sevilla JOBG

29 oktober 2019

21u33 4 Muziek Anouk Matton, die carrière maakt als MATTN, is tot Best Belgian Act bekroond en mag zondag ons land vertegenwoordigen op de MTV Europe Music Awards in Sevilla. Ze won het van ‘The Voice van Vlaanderen’-winnaar IBE, Zwangere Guy, Tamino en Blackwave. “Ik ben zo blij. Dit is de mooiste erkenning voor mij als dj in België”, vertelt Anouk dolgelukkig.

De onthulling van Best Belgian Act vond dinsdagavond plaats op de pre-party van de MTV Europe Music Awards (EMA) in Plein Publiek Antwerpen. Nog tot 21 uur konden fans massaal en meermaals stemmen op hun favoriet. Deze vijf streden mee voor de Belgische inzending: IBE, MATTN, Zwangere Guy, Tamino en Blackwave. Uiteindelijk bleek MATTN de grote publiekslieveling.

De Best Belgian Act betekent een rechtstreeks ticket naar de MTV EMA’s in Sevilla, nu zondag 3 november. Op dat grote muziekfestijn troepen wereldsterren als Ariana Grande, Dua Lipa, Billie Eilish en Shawn Mendes samen. Anouk Matton maakt er kans om de Award voor Best Worldwide Act te winnen.

De MTV Europe Music Awardshow is te bekijken op zondag 3 november vanaf 21 uur op MTV.

