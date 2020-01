Anouk Matton overtuigt Cyndi Lauper met remake ‘Girls Just Wanna Have Fun’ JOBG

29 januari 2020

06u29 0 Muziek Een remake van Cyndi Lauper’s grootste hit, ‘Girls Just Want To Have Fun’: jaarlijks komen er bij platenfirma Sony honderden aanvragen binnen, maar geen enkele daarvan krijgt officieel groen licht. Onze Anouk Matton (27) - MATTN is haar artiestennaam - is het wél gelukt.

“Ik ben echt heel tevreden”, zegt ze enthousiast. “Uiteindelijk ben ik meer dan een jaar bezig geweest om de rechten te verwerven. Ik heb niet zo heel veel aan het nummer veranderd, uit respect voor het origineel. Maar ik heb er wat hedendaagse beats onder gezet. Blijkbaar vond het management van Cyndi Lauper en haar platenlabel de kwaliteit van mijn remake goed klinken en hebben ze groen licht gegeven.”

Anouk is zelf een grote fan van ‘Girls Just Want To Have Fun’. “Ik word vrolijk van dat liedje, waardoor het dus dikwijls door de boxen van mijn auto klinkt”, lacht ze. “Het nummer dateert al van 1983. Heel oldschool dus. Maar ik hou ervan om zulke nummers in een fris en hedendaags jasje te steken. Ik release het nu wel in de winter, maar de beats doen mij al dromen van de zomer. Ideaal om op te dansen op Tomorrowland, dus.” MATTN’s ‘remake van ‘Girls Just Want To Have Fun’ komt vrijdag uit. Voor de opnames van de bijhorende videoclip trok Anouk richting een kantoorgebouw in Rotterdam.