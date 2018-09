Anouk komt vrijdag met Nederlandstalige single Redactie

05 september 2018

16u01

Bron: AD.nl 3 Muziek De Nederlandse rockchick Anouk (43) komt deze week met nieuw materiaal. Het nummer 'Het is klaar', de tweede Nederlandstalige single van de zangeres ooit, komt vrijdag uit. Tot die tijd moeten haar fans het doen met slow motionbeelden van de bijbehorende videoclip.

In de previews is te zien hoe mannen in pakken achterna worden gezeten door een vrouw met een pijl en boog, hoe een man met ontblote torso door een ruit van een deur valt en hoe een vrouw in een kroeg een man een vuistslag geeft.

Anouk verklapte vorig jaar mei dat ze aan een Nederlandstalig album werkt. Het succes van 'Dominique' - de ode aan haar vriend basketballer Dominique Schemmekes die in 2015 uitkwam - smaakte naar meer. "Ik ben nu een tijdje bezig met schrijven en dat lukt aardig. Ik heb veel, te veel", zei ze.

De plaat krijgt de titel 'Wen d'r maar aan' mee, een releasedatum is er nog niet. Het schijfje bevat in ieder geval het nummer 'Lente', dat Anouk live ten gehore bracht vlak voor het begin van het RTL Weer.

