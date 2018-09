Angèle start 'brolwinkel' in Brussel TK

28 september 2018

Angèle start 'brolwinkel' in Brussel

Binnen een dikke week - op 8 oktober - lanceert Angèle (22) haar langverwachte debuutplaat. Speciaal voor de gelegenheid zal de Brusselse zangeres ook een pop-upshop uitbaten in haar thuisstad.

Angèle noemt haar pop-up een 'brol-shop', naar de titel van haar nieuw album 'Brol'. Een opvallende naam, maar we moeten de reden daarvoor niet al te ver gaan zoeken, vertelt de dochter van Serge Van Laeken in Het Nieuwsblad. "Ik had simpelweg zin om een typisch Belgisch woord te kiezen als albumtitel. Vandaar de naam. Brol is helemaal niet negatief bedoeld, het is gewoon een woord dat me aan het lachen brengt. Het doet me denken aan mijn jeugd en mijn land. Ik breng minder en minder tijd door in België, want ik woon halftijds in Parijs. Zo’n titel herinnert me aan thuis."

Het wordt echter geen winkel die lijkt op een rommelmarkt, want Angèle hoopt vooral veel albums te verkopen. Daarnaast zullen ook een aantal exclusieve attributen te koop zijn die gebruikt werden voor de videoclip van haar nieuwe single 'La Thune'.