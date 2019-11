Angèle heeft zeven nieuwe nummers klaar: "De wereld veroveren? Dat durf ik niet" Isabelle Deridder

04 november 2019

00u00 0 Muziek Ze is al twee jaar niet meer weg te denken van de radio, speelt eind deze week in een uitverkochte Lotto Arena én ze heeft met 'Brol - la suite' een vervolg klaar op haar debuutalbum. De zegetocht van Angèle (23) blijft maar duren. En toch: "De wereld veroveren? Dat durf ik niet."

Sinds Angèle Van Laeken een dik jaar geleden haar debuutalbum 'Brol' uitbracht, gaat het alleen maar in stijgende lijn voor de Linkebeekse nachtegaal. Geboren in een creatief nest als dochter van Allez Allez-bassist Marka en comédienne Laurence Bibot en als zus van hiphoptalent Roméo Elvis overvleugelt ze ondertussen haar gezinsleden qua populariteit. Afgelopen zomer was ze dé koningin van de Belgische festivals, en tussendoor zat ze voornamelijk in het buitenland, waar haar carrière ook een gigantische vlucht nam. Het mag dus een klein wonder heten dat ze de tijd vond om 'Brol - la suite' in elkaar te knutselen. Daarop vult ze de nummers van haar debuutalbum 'Brol' aan met zeven nieuwe deuntjes in typische Angèle-sound. Denk: een engelenstem met een vrolijk klinkende boodschap, tot je naar de tekst begint te luisteren. Enkel de orkestraal gearrangeerde versie van 'Ta reine' - een nummer dat al op 'Brol' stond - klinkt in onze oren een tikkeltje overbodig. "Ik ben nochtans dol op dat soort muziek. Ik wilde dat sausje graag eens over één van mijn nummers gieten. Ik was er zelf ook bij toen het orkest mijn nummer inspeelde. Echt waar: ik had kippenvel", zegt de zangeres.

Vooral over liefde

"Ik heb er bewust voor gekozen om dit album 'Brol - la suite' te noemen. Ik ben nieuwe teksten beginnen te schrijven in januari, en daar ben ik mee gestopt in augustus. Ik had zin om snel iets uit te brengen. Vandaar dat het een soort van aanvulling is geworden. Voor mijn tweede echte album wil ik de tijd nemen. En ja, ik weet dat het merendeel van de nummers op 'Brol - la suite' over liefde gaat. Dat komt waarschijnlijk omdat ik sinds enkele maanden een vriend heb. Ik schrijf echt over de dingen die me bezighouden."

Angèle beseft maar al te goed dat ze - door zo open te zijn over haar leefwereld en emoties - voor heel wat jongeren een rolmodel is geworden. Al heeft ze daar een heel dubbel gevoel bij, geeft ze toe. "Ik ben me daar heel erg bewust van, maar ik probeer tegelijkertijd om dat niet te veel in mijn hoofd te steken. Ik vind het een heel gek gegeven dat je als artiest plots zo'n status krijgt toebedeeld. Ik snap dat mensen verwachten dat ik het goede voorbeeld geef, maar tegelijkertijd vind ik dat ook zo relatief. Ik ben Angèle, met mijn goede en slechte kanten. Bepaalde dingen gaan wegfilteren omdat ze niet in een beeld passen dat mensen van mij hebben: nee, dank u."

"Als ik op straat loop, dan verwachten mensen dat ik altijd vrolijk ben", zei ze eerder al. "En dat is heus niet altijd het geval. Soms vind ik dat heel moeilijk en voelt het zelfs aan alsof ik een soort van robot ben. Maar ik ben en blijf een mens."

Een mens met een mening ook, die Angèle op Instagram kracht bijzet. De zangeres die indertijd bekend werd met online filmpjes gebruikt dat platform nu om haar mening over onder andere ecologie, feminisme en racisme te delen. "Ik spreek daarover omdat die dingen mij interesseren. Niet omdat iemand mij verplicht om het daarover te hebben."

Heftige jaren

"Ik heb momenteel succes in België, Frankrijk, Zwitserland en Canada. Dat is al heel wat", zegt Angèle. "Ik ben echt niet van plan om nog meer in het buitenland te vertoeven. Meer zelfs: dat boezemt me zelfs angst in. Ik ben tevreden met hoe de situatie nu is. Daarnaast denk ik ook dat het me te veel energie gaat kosten om van mijn muziek wereldwijd een succes te maken."

"De voorbije twee jaren zijn heftig geweest. Er is heel wat op me afgekomen en daar wil ik wat afstand van nemen", gaat de zangeres verder. "Misschien zou het slim zijn om in die periode even te stoppen, ook met sociale media, maar ik denk niet dat ik dat ga kunnen. (lacht) In ieder geval: als mijn huidige tournee afgelopen is, ga ik er eventjes tussenuit. Enerzijds kijk ik daar heel erg naar uit, maar anderzijds ben ik wel bang om een tijdlang niets te doen. Misschien verveel ik me wel steendood omdat ik niets om handen heb."

'Brol - la suite' komt vrijdag uit.