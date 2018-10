Angèle haalt gouden plaat met haar album ‘brol’ DBJ

18 oktober 2018

21u57

Bron: Van Gils en gasten 0 Muziek De Brusselse zangeres Angèle (22) heeft een gouden plaat gehaald met haar album ‘brol’. Ze nam die donderdagavond in ontvangst in ‘Van Gils en gasten’.

Voor een gouden plaat moet je 10.000 exemplaren verkopen en dat deed de Brusselse zangeres in een mum van tijd. Haar album ‘Brol’ kwam uit op 8 oktober. Een opvallende naam, maar we moeten de reden daarvoor niet al te ver gaan zoeken, vertelde de dochter van Serge Van Laeken. “Ik had simpelweg zin om een typisch Belgisch woord te kiezen als albumtitel. Vandaar de naam. Brol is helemaal niet negatief bedoeld, het is gewoon een woord dat me aan het lachen brengt. Het doet me denken aan mijn jeugd en mijn land. Ik breng minder en minder tijd door in België, want ik woon halftijds in Parijs. Zo’n titel herinnert me aan thuis.”