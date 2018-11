Angèle grote slokop van Red Bull Elektropedia Awards Jolien Boeckx

13 november 2018

22u30 0 Muziek ‘Artiest van het jaar’, ‘Beste Song’ en ‘Doorbraak’. Maar liefst drie awards sleepte Angèle (22) in de wacht op de Red Bull Elektropedia Awards. Na een straffe festivalzomer, kroont de Brusselse zich nu ook tot heerser van de elektro- en popmuziekscene in ons land. “De eerste keer dat ik een prijs win en dan zijn het er direct drie. Ongelofelijk!”

Voor het achtste jaar op rij al zette Red Bull dinsdagavond de top van onze elektronische nightlife- en muziekscene in de bloemetjes op de Elektropedia Awards, die uitgereikt werden in het Brusselse Flageygebouw. Terwijl Roméo Elvis vorig jaar nog de grote slokop was - hij verzilverde samen met Le Motel liefst vijf awards - ging alle eer dit keer naar zijn zusje Angèle. De Linkebeekse zangeres mag met Artist Of The Year, Best Song voor ‘Je Veux Tes Yeux’ en Breakthrough Artist/DJ/Producer maar liefst drie Awards op haar naam zetten. “Wauw, het is de eerste keer dat ik een prijs win met mijn muziek en dan zijn het er meteen drie”, reageerde ze ontroerd. “Hartelijk bedankt, België”, zei Angèle in haar beste Nederlands. “En vooral bedankt Vlaanderen, want het is niet evident om Franstalige nummers op de Vlaamse radio te draaien. Maar toch doen jullie dat en dat betekent echt heel veel voor mij. Merci!” Dat het hard gaat voor de dochter van Marka, bassist bij ‘Allez Allez’ en comédienne Laurence Bibot, hoeft al lang niet meer gezegd. Afgelopen zomer heerste ze over Rock Werchter, Pukkelpop en Dour. “Het afgelopen jaar was dan ook een rollercoaster. Ik heb heel veel geleerd”, klinkt het. Een maand geleden kwam haar met succes onthaalde debuutplaat ‘Brol’ uit, en later deze maand is ze nog van plan om de Ancienne Belgique plat te spelen.

Angèle’s grote broer viel - hoe kan dat anders - ook in de prijzen. Met producer Le Motel kreeg hij de Award voor Best Live Act. Hun negende Award op drie jaar tijd. Le Motel won bijkomend net als in 2017 in de categorie Best Producer. De Franstalige rapper Damso mag Best Album achter zijn naam mag schrijven. Dour is het best verkozen festival, Stromae’s videoclip van ‘Défiler’ sleepte de Award voor Best Video in de wacht, en 2manydjs werd voor de vijfde keer verkozen tot Best DJ. Het Gentse duo laat zo Charlotte de Witte en de winnares van vorig jaar, Amelie Lens, achter zich.

Overzicht

23 Awards werden uitgereikt, hier een overzicht van de top 3 per categorie:

BREAKTHROUGH ARTIST/DJ/PRODUCER

1 Angèle

2 Blu Samu

3 Cellini

BEST SONG

1 Angèle - Je Veux Tes Yeux

2 Angèle - La Loi de Murphy

3 STIKSTOF - Gele Blokken

MOST PROMISING ARTIST

1 Sylvie Kreusch

2 Susobrino

3 Cellini

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Thierry Coppens

BEST PRODUCER

1 Le Motel

2 Jeroen De Pessemier (One Track Brain, Oscar And The Wolf)

3 Cleveland

LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Bart & Yves De Kegel

BEST LIVE ACT

1 Roméo Elvis x Le Motel

2 Oscar And The Wolf

3 Coely

BEST FESTIVAL

1 Dour

2 Tomorrowland

3 Couleur Café

BEST VIDEO

1 Stromae - Défiler (Luc Junior Tam & Sacha Wiernik)

2 Angèle - La Loi De Murphy (Charlotte Abramow)

3 Angèle - Je Veux Tes Yeux (Charlotte Abramow)

BEST ALBUM

1 Damso - Lithopédion

2 Soulwax - Essential

3 STIKSTOF - Overlast

ARTIST OF THE YEAR

1 Angèle

2 Roméo Elvis x Le Motel

3 Charlotte de Witte

BELGIAN DJ TOP 100

1 2manydjs

2 Charlotte de Witte

3 Amelie Lens

BEST RADIO

1 Lefto (Studio Brussel)

2 Faisal (Studio Brussel)

3 Switch (Studio Brussel)

BEST REMIX

1 Kendrick Lamar - Big Shot (Danga)

2 Childish Gambino - This Is America (EKANY)

3 Swae Lee & French Montana - Unforgettable (HUSH HUSH)

BREAKTHROUGH PARTY/FESTIVAL/CLUB

1 C12

2 Hip Hub Hooray

3 Elrow Town Festival

BEST NIGHTLIFE PHOTOGRAPHER

1 Nachtschaduw

2 Jennifer Kesteleyn

3 Casper Cox

MARC MEULEMANS

1 Caballero & JeanJass - Double Hélice 3 (Guillaume Kayacan)

2 Soulwax - Essential (Ill-Studio)

3 All Eyes On Hip Hop (Stephanie Specht)

BEST PARTY

1 Vice City

2 Under My Garage

3 BSMNT

BEST (REALLY BIG) PARTY

1 All Eyes On Hip Hop

2 Deep in House

3 RAMPAGE

BELGIAN CLUB TOP 30

1 Kompass

2 C12

3 Fuse

CHASE AWARD (BEST NEW URBAN)

1 Blu Samu

2 Glints

3 Moka Boka

BEST LABEL

1 Top Notch Belgium

2 DEEWEE

3 Frontal

BEST MEDIA

1 VICE Belgium

2 KIOSK Radio

3 Fuzz Magazine