Angèle genomineerd voor “Franse Grammy’s” MVO

13 januari 2020

22u15

Bron: Belga 0 Muziek Zangeres Angèle is genomineerd voor de 35ste editie van ‘Victoires de la musique’. Die awards worden ook wel eens de Franse Grammy’s genoemd.

Angéle (34) is dankzij haar feministische hit ‘Balance ton quoi’ genomineerd in drie categorieën: ‘Beste Vrouwelijke Artiest’, ‘Beste Concert’ en ‘Beste Audiovisuele Creatie’. In 2019 was Angèle één van de bestverkopende artiesten in Frankrijk. Andere genomineerden zijn onder meer Philippe Katerine en Alain Soucho.

De awards worden op worden op 14 februari toegekend.