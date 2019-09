Andrei Lugovski verbijt tranen op eerste optreden: "Ik wil zo graag dansen, maar kan amper stappen" Leen Belpaeme

23 september 2019

00u00 0 Muziek Er was slechts één grote vraag gisteren in het Kursaal van Oostende: wat is er na zijn mysterieuze vergiftiging geworden van de ooit zo beloftevolle 'Idool'-kandidaat Andrei Lugovski (36)? Zijn fans omarmden hem alvast met warmte, maar de weg is duidelijk nog lang. "Ik zou willen dansen, maar ik kan amper stappen."

Er heerste een uitgelaten sfeer, maar vooral ook veel nieuwsgierigheid in het Kursaal van Oostende. Met zo'n 1.300 waren ze gisteren, de fans die Andrei Lugovski 20 maanden moesten missen, nadat hij door onbekenden werd vergiftigd en in het ziekenhuis maanden voor zijn leven vocht. Die sfeer zou de concertzaal niet meer verlaten. "Ik zal vandaag veel huilen, want ik ben zo blij om hier te zijn en op dit podium te staan", zei Andrei. "Ik heb tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis heel veel naar muziek geluisterd. Ik lag twee maanden in coma, en nadien was ik wakker en verlamd. Ik kon niet bewegen en enkel naar muziek luisteren. Veel liedjes die me geholpen hebben, heb ik nu opgenomen in mijn repertoire." Onder meer: 'You raise me up', het nummer waarmee de Oostendse zanger met Wit-Russische roots doorbrak in 'Idool', en 'Hold On' van Michael Bublé. Wanneer hij daarin de draad kwijtraakt, klonk 'Hold on, I promise it will be alright' nooit zo toepasselijk.

Huilende fans

Fysiek hield de zanger het volledige optreden vol, maar je zag soms dat het lastig was. "Ik heb zo veel zin om te dansen, maar ik kan amper stappen." Andrei raakte ook meermaals zijn tekst kwijt en struikelde over zijn woorden. Maar dat loste hij graag op met een vleugje humor, zoals wanneer hij een slokje water nam: "Zit er niets in?"

De fans huilden bijna even vaak als hun idool. "Ik heb hem zo hard gemist", aldus Jenny Dekeyzer uit Vilvoorde. "We luisteren elke dag naar zijn cd's. Ik was zo zenuwachtig om te luisteren of alles goed zou verlopen. Ik bibber nog. Het was een emotioneel optreden, maar hij heeft het ongelofelijk goed gedaan. Zijn stem klinkt nog beter dan vroeger."

"Ik was enorm zenuwachtig, maar het was zo leuk om te doen", zei de zanger na het optreden. "Ik was op voorhand bang omdat ik in principe niet mocht zingen, maar ik kon niet langer wachten. Mijn stemarts wist niet hoe mijn spieren zouden reageren. Het is nu afwachten hoe ik zal recupereren." De fans waren achteraf dan wel tevreden, voor Andrei zelf kan het nog altijd beter. "Mijn stem springt af en toe als ik uithaal, omdat de spieren nog niet sterk genoeg zijn, maar ik weet nu op wat ik moet oefenen."

Veel tijd is er weliswaar niet. Begin oktober staat het volgende optreden op de agenda. "Ik heb dit najaar nog 20 à 30 optredens gepland. Ik weet niet of het zal lukken, maar ik weet alleszins dat het veel leuker is om op het podium te staan dan in het ziekenhuis te liggen." In het najaar volgt er ook nog een cd en een kerstalbum. "Ik had gehoopt dat dat er nu al zou liggen, maar dat is niet gelukt."