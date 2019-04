Andrei Lugovski revalideert nog volop na vergiftiging, maar gaat weer optreden: "Mijn stem zal wel anders klinken" Hans Luyten

04 april 2019

00u00 0 Muziek Anderhalf jaar na de mysterieuze poging tot gifmoord laat Andrei Lugovski (36) weer van zich horen. Dit najaar wil de Wit-Russische tenor immers een 'Welcome Back'-concert geven in Oostende. Een risico, want de ex-'Idool'-finalist kampt nog steeds met stemproblemen.

Andrei, ooit goed voor twee gouden platen, kreeg tranen in de ogen toen hij in zijn woonplaats Oostende zijn comeback aankondigde. "Sorry voor mijn emoties, maar hier heb ik maanden naar uitgekeken", zegt hij. "Ik besef dat ik nog niet helemaal hersteld ben, maar ik kom dan ook van ver. Eind 2017 werd mijn hele zenuwstelsel aangetast door een vergiftiging. Ik weet nog altijd niet wat er toen gebeurd is, maar ik lag daardoor wel maanden in een kunstmatig coma. De dokters gaven me amper twee procent kans om te overleven. Toen ik uit het coma ontwaakte, was ik een sukkelaar: kaal, zo goed als blind, grotendeels verlamd en ik woog nog amper 27 kilo. Geen wonder dat de verpleegsters me 'Andrei Frankenstein' noemden. Ik kon mijn handen en voeten niet meer bewegen en wat ik nog veel erger vond: ik had ook geen stem meer. Op sommige dagen moest ik acht uur aan de nierdialyse liggen om mijn lichaam te zuiveren. Alles deed pijn. Ik sliep amper. Het was een hel."

Maar Andrei vocht terug. "Dankzij de artsen, de dagelijkse oefeningen en mijn wilskracht gaat het elke dag beter. Mijn haardos is nu zelfs dikker dan vroeger. Al moet ik nog een lange weg afleggen. Lopen lukt bijvoorbeeld nog altijd niet, net zo min als zingen. Maar de dokters geloven in mijn revalidatie, die veel sneller verloopt dan aanvankelijk voorspeld. Zij hebben me groen licht gegeven om zwaardere stemoefeningen te mogen doen. Nu moet ik nog de concertorganisatoren overtuigen. Die houden bijna allemaal de boot af om mij te boeken, omdat ze horen dat mijn stem nu nog niet oké is. Ze weten dus ook niet hoe ik over enkele maanden zal klinken. Dat vind ik zeer jammer. Want zo kan ik de draad niet opnieuw oppikken. Volgens de dokters zal mijn stem sowieso wel een kleine afwijking aan die vergiftiging overhouden. De spier zal zich wel herstellen, maar Andrei 2.0 zal toch iets voller en klassieker klinken. Een beetje zoals 11 jaar geleden, bij mijn deelname aan 'Idool'. Daarom heb ik nu al beslist om mijn repertoire in de toekomst aan te passen. Geen hoplala-nummers meer à la Luc Steeno of Willy Sommers, maar meer cross-over en klassiek. Om te bewijzen dat ik er wel in geloof, organiseer ik daarom maar zelf een comebackconcert met een liveband op één van de grootste podia in Vlaanderen: het Kursaal van Oostende. Ik zal mijn fans die dag verbazen en tonen dat ik er ondanks al die miserie weer helemaal sta."

Geen verdachte

Het gerechtelijk onderzoek naar de poging tot gifmoord is na een dik jaar nog altijd niet afgerond. "De speurders vertellen me niet alles en ik weet dan ook nog altijd niet of ze een verdachte op het oog hebben. Er is in elk geval nog niemand formeel in beschuldiging gesteld. En zonder bewijzen ga ik dat ook niet doen. Maar de dolgedraaide persoon die mij dit moedwillig heeft aangedaan, zal de gevolgen moeten dragen. Hij of zij zal niet alleen mijn ziekenhuisfactuur moeten vergoeden, maar ook de andere schade die ik heb geleden. En die is enorm. Het voorbije anderhalf jaar kon ik immers niet optreden en had ik dus ook geen inkomen. Het was moeilijk om die periode met een krappe uitkering te overbruggen. Mijn spaargeld is ondertussen zo goed als op. Gelukkig heb ik een paar vrienden die me geld wilden lenen. Ik heb hen wel beloofd alles terug te betalen. Ach, ik kom er wel."

Medisch wonder

De vraag waarom de dader zoiets deed, is bij Andrei mogelijk nog groter. "De theorie dat het een dom ongeval door slechte catering was, slaat nergens op. In dat geval zouden mijn muzikanten ook vergiftigd zijn geweest en dat was niet zo. Dat ik me dit zelf heb aangedaan voor wat extra aandacht, is ook onzin. Ik vond het zelfs heel pijnlijk om dat te horen. Ik kan me enkel verdedigen door mijn medisch dossier voor te leggen, waarin staat dat ik een medisch wonder ben en door het oog van de naald ben gekropen", aldus Andrei.