André Rieu (70) denkt nog niet aan stoppen: "Artiest zijn voelt niet als werk"

01 oktober 2019

15u06

André Rieu viert vandaag zijn zeventigste verjaardag, maar de violist en dirigent denkt nog niet aan zijn pensioen. "Artiest zijn voelt niet als werk", vertelt hij aan De Telegraaf.

“Ik kan me voorstellen dat mensen die hun hele leven zwaar of vervelend werk moeten doen, blij zij als ze eindelijk met pensioen kunnen gaan. Maar ik kan me niets mooiers voorstellen dan elke avond op de bühne te staan en muziek te maken met mijn orkest”, vertelt Rieu.

Het woord ‘stoppen’ behoort dan ook niet tot het vocabulaire van de orkestleder, die zijn tournee door Zuid-Amerika heeft onderbroken om zijn verjaardag in Maastricht te vieren. “Ik zie geen enkele reden om met muziek te stoppen. Het is te leuk! Dit jaar hebben we in zeventien landen opgetreden en bijna 700.000 tickets verkocht. Waarom zou ik stoppen?”

Rieu is ook niet bang dat zijn gezondheid hem in de toekomst in de steek laat. “Tja, als dat ooit gebeurt, dan zien we dan wel hoe het verder moet. Ik ben geen piekeraar om me daar zorgen over te maken. Ik kijk vooruit, maar dan alleen in positieve zin. Wat kan ik allemaal nog wél? En niet: wat kan ik misschien ooit niet meer doen?”