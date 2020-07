André Hazes treedt voor het eerst in maanden weer op:

"Dit voelt als thuiskomen"

19 juli 2020

André Hazes (26) heeft genoten van het optreden dat hij zaterdagavond gaf in de Brabanthallen in de Nederlandse stad 's-Hertogenbosch. Hij vond het niet alleen fijn om eindelijk weer eens te kunnen optreden. Ook het feit dat hij al zijn bandleden weer zag deed de zanger goed, zo vertelde hij aan Shownieuws. "Sommigen heb ik nog wel tussendoor gezien, maar sommigen dus de hele tijd niet. Dit voelt wel weer als thuiskomen."

“We zijn gewend om in zalen te staan waar iedereen op elkaars nek klimt en iedereen bezweet tegen elkaar aanstaat”, legde André voor aanvang van de show uit over wat hem te wachten staat met het publiek. Voor de zanger is dat het leukste om te zien. Vanwege de coronaregels is dat allemaal anders. “Ik weet echt niet wat er gaat geburen.”

Op fragmenten die Shownieuws van het optreden liet zien, blijkt dat André de sfeer er goed in kreeg. De zanger zei dat hij wel wat nerveus was, maar gezien de reacties van het enthousiaste publiek was dat niet nodig.