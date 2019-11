André Hazes start eigen boekingskantoor KDL

Muziek André Hazes is zijn eigen boekingskantoor AGJ Bookings gestart. De zoon van André Hazes sr. gaat voortaan zijn eigen boekingen en concerten regelen.

Het is niet duidelijk waarom Hazes dit doet. Ook is niet bekend of AGJ Bookings ook de belangen van andere artiesten gaat behartigen.

Zowel AGJ Bookings als zijn oude kantoor, Total Rocket Management, waren vrijdagochtend niet voor commentaar bereikbaar.