André Hazes Jr.: "Ik heb er geen behoefte aan om het goed te maken met mijn zus" Jan Ruysbergh

21 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Muziek "Ik ben niet zo superkoppig aangelegd", zegt André Hazes Jr. (24). "Iedereen verdient een tweede kans." Al lijkt dat toch niet helemaal te kloppen. Na een twee jaar durende vete heeft André opnieuw contact met zijn moeder Rachel, maar tussen zijn zus Roxeanne en hem is het water nog veel te diep. Hij vertelt zijn verhaal in Dag Allemaal.

André Hazes Jr. heeft de voetstappen van zijn betreurde vader met succes gedrukt. Dit najaar vult de jongeman drie keer de Ahoy in Rotterdam, en daarna is ook de Lotto Arena in Antwerpen aan de beurt. Professioneel beleeft André dus een glorieperiode, en wat hem evenzeer verheugt: de aanslepende ruzie met zijn moeder Rachel is voorbij. Tijdens het kerstdiner legden moeder en zoon het bij.

Verrassend, want je had al twee jaar geen contact meer met je moeder en je zus.

(behoedzaam) Dat klopt..

