Ancienne Belgique haalt in 2017 bijna kaap van 300.000 bezoekers SD

04 april 2018

07u57

Bron: Belga 0 Muziek De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique kreeg in 2017 bijna 300.000 bezoekers over de vloer. De meeste daarvan zijn jongeren tussen 19 en 30 jaar, gevolgd door volwassenen met kinderen tussen 43 en 60 jaar. 274.594 van hen waren betalende concertgangers en 21.000 bezoekers kwamen naar gratis evenementen.

In totaal organiseerde de AB in 2017 liefst 481 publieke evenementen. De bezettingsgraad van de concerten lag met 86 procent erg hoog in 2017. De AB blijft bovendien ook inzetten op Belgische artiesten, want met 37 procent was meer dan een derde van de artiesten die optraden Belgisch.

Uit een onderzoek van publieksbureau GFK blijkt dat er een heel uiteenlopend publiek naar de Brusselse concertzaal komt. De twee grootste groepen zijn jongeren tussen 19 en 30 jaar die thuis wonen, gevolgd door volwassenen met kinderen tussen 43 en 60 jaar. Van alle bezoekers is 48 procent vrouwelijk en 52 procent mannelijk.

In 2017 kreeg de Ancienne Belgique de MIA Sector Life Achievement award, maar de concertzaal wil daarom nog niet op haar lauweren rusten.

"AB is er nog niet. We zijn nog te veel een blank eiland in een stad die dat al lang niet meer is. Zijn we de concertzaal van de toekomst al aan het voorbereiden? En hoe kunnen we de YouTube-generatie naar de AB krijgen?", stelt algemeen directeur Dirk De Clippeleir zich de vraag.

Om die generatie aan te spreken blijft de AB jaarlijks inzetten op sociale media en AB TV via Facebook en YouTube. AB TV leverde in 2017 in totaal 4,7 miljoen views op.