Amerikaanse zanger Bob Seger kondigt afscheidstournee aan

18 september 2018

18u19

Bron: Belga 1 Muziek De nieuwste Noord-Amerikaanse tournee van Bob Seger (73), bekend voor zijn nummers "Old Time Rock and Roll" en "Shakedown", zal meteen ook zijn laatste zijn. Dat maakte een woordvoerder van de Amerikaanse rockzanger dinsdag bekend.

De tournee, die de naam "Travelin' Man - The Final Tour" kreeg, start op 21 november in Grand Rapids, een stad in Michigan, en eindigt op 2 mei 2019 in Houston, Texas. Het zal de laatste tour zijn van Seger. De muzikant moet op 73-jarige leeftijd een versnelling lager schakelen door gezondheidsproblemen. Hij heeft vooral last van een wervelfractuur waarvoor hij vorig jaar al onder het mes moest.

Seger werd geboren in Detroit en was eind jaren 70 succesvol in het genre "Heartland Rock", een minder harde en toegankelijke rockvariant. Verschillende nummers, zoals "Old Time Rock and Roll", "Shame on the Moon" en "Against the Wind", groeiden uit tot klassiekers. De plaat "Against the Wind" was het best verkochte album in de Verenigde Staten in mei 1980. De zanger kreeg er ook twee Grammy-awards voor. In 1987 kende de Amerikaan nog een groot succes met "Shakedown", de titelsong van de film "Beverly Hills Cop 2".

De voorbije jaren waren de teksten van Seger steeds meer politiek geïnspireerd. Zo kwam hij op voor de bescherming van de natuur en aarzelde hij niet om kritiek te uiten op de Amerikaanse president Donald Trump.