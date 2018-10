Amerikaanse singer-songwriter Khalid ontdekt ‘Familie’-actrice Sarah-Lynn Clerckx via Youtube TDS

30 oktober 2018

10u13

De Amerikaanse muzikant Khalid, bekend van onder meer 'Location' en zijn song met Martin Garrix 'Ocean', heeft zijn support geuit op Facebook voor de Belgische Sarah-Lynn Clerckx. Hij ontdekte haar via Youtube, en is duidelijk onder de indruk.

Sarah-Lynn kennen we als Louise Van den Bossche in de vtm soap ‘Familie’, maar naast actrice is ze ook zangeres. Op YouTube brengt ze onder meer covers van Taylor Swift en Kygo samen met de groep 27 On The Road. Het is haar cover van ‘Better’, de lead single van Khalids EP ‘Suncity’, die nu door de Grammy-genomineerde zanger opgemerkt werd. Sarah-Lynn reageert enthousiast: “Omg wauw! Amai, ik ben gewoon sprakeloos. Ik had nooit verwacht dat hij die cover zou opmerken. Ik heb letterlijk gegild toen ik dat zag, want ik ben zelf super grote fan van Khalid”.