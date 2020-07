Amerikaanse festivalorganisator ziet toekomst somber in: “Pas in 2022 opnieuw livemuziek” BDB

18 juli 2020

15u27

Bron: New York Post 4 Muziek Volgens Marc Geiger, medeorganisator van het Amerikaanse festival Lollapalooza, zal de coronacrisis nog een lange tijd een grote impact hebben op de muziekindustrie. “Pas in 2022 zullen we opnieuw kunnen genieten van live optredens zoals dat vroeger het geval was”, zegt hij in een interview.

Terwijl we normaal op dit moment zouden dansen op de Gentse Feesten en Tomorrowland, moeten we het deze zomer zonder grote evenementen stellen. Wereldwijd zet de coronacrisis alle festivals en concerten ‘on hold’. En dat zal volgens de organisator van Lollapalooza, een festival in Chicago, ook volgend jaar nog het geval zijn.

“Ik denk dat alles maar in 2022 zal normaliseren”, vertelt Marc Geiger in een podcast. “Dan pas zullen mensen volgens mij geen schrik meer hebben van het virus en zonder zorgen opnieuw genieten van grote concerten en festivals. Zolang de coronacrisis deze proporties blijft aannemen, is er geen beterschap op komst. Helaas zullen er hierdoor volgens mij heel wat faillissementen volgen in de muziekindustrie.”