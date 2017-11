Amerikaanse band Fall Out Boy komt terug naar België MVO

08u31

Bron: ANP/Vorst Nationaal 1 Fall Out Boy Fall Out Boy Muziek De Amerikaanse band Fall Out Boy komt naar Brussel. Op woensdag 12 april staan de alternatieve rockers in Vorst Nationaal. De kaartverkoop start op vrijdag 24 november. De laatste keer dat de band in België optrad, was in 2015.

Het concert maakt deel uit van de wereldwijde MANIA-tournee van de band. Aan het begin van volgend jaar komt de nieuwe plaat met de gelijknamige titel uit. MANIA is de zevende studioplaat van Fall Out Boy. De plaat is ietwat controversieel, gezien ze volledig anders klinkt dan fans van de punk-pop band gewoon zijn.

De band uit Chicago, met bassist Pete Wentz en zanger Patrick Stump als blikvangers, brak in 2007 definitief door met de hitsingles 'Thnks Fr Th Mmrs' en 'This Ain't A Scene It's An Arms Race.'

Na een pauze tussen 2009 en 2013 kwam de band sterk terug.

Een dag voor het concertnieuws de wereld in werd gestuurd, bracht Fall Out Boy ook een nieuwe single uit, genaamd 'Hold Me Tight Or Don't'.