Amaryllis Uitterlinden lanceert solocarrière én is zwanger: "Precies of ik van twee baby’s moet bevallen" KD

10 augustus 2018

06u00 0 Muziek Ze is bekend van haar rollen in ‘Ella’ en ‘Brabançonne’, en trad ook samen op met Ozark Henry. Maar nu is Amaryllis Uitterlinden (34) klaar voor een solocarrière. Vandaag komt ‘Everything you ever wanted’ uit, de single die haar op de kaart moet zetten als zangeres.

"Nee, ik vind het niet eng om nu alleen op het podium te staan. Dit is het juiste moment. Ik heb er veel werk ingestoken", vertelt ze. Haar song klinkt vrolijk, tot je naar de tekst luistert. "‘Everything you ever wanted’ gaat over die momenten waarop we ons geluk buiten onszelf leggen. ‘Als ik die berg heb beklommen, dán zal ik gelukkig zijn.’ Maar wat als je de top bereikt? Je blijft naar dingen verlangen en vergeet dus in het nu te leven. Ik kreeg het idee op een baaldag. Ik dacht: ‘Wat als ik morgen alles krijg waar ik ooit van gedroomd heb?’ Natuurlijk zou ik nog mopperen. Niemand drinkt elke dag cocktails bij zonsondergang. Dat gebeurt enkel op sociale media."

Amaryllis wordt binnenkort ook voor het eerst mama. "Grappig, hé! Precies of ik van twee baby’s ga bevallen. Ik ben 18 weken ver en ben zichtbaar zwanger. Gelukkig, want ik zag de mensen soms denken: ‘Amai, die is verdikt’. Mijn partner Jules en ik zijn heel gelukkig."

Bekijk hier de videoclip voor 'Everything you ever wanted'.