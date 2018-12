Alweer streamingrecord voor Mariah Carey dankzij ‘All I Want For Christmas Is You’ MVO

26 december 2018

20u23

Bron: ANP 0 Muziek Meer dan 24 jaar na het uitbrengen heeft Mariah Carey met haar kersthit ‘All I Want For Christmas Is You’ opnieuw een record verbroken. De kersthit werd op 24 december wereldwijd bijna 11 miljoen keer gestreamd op Spotify. Niet eerder werd een nummer op één dag zo vaak beluisterd.

Op de dag voor kerst klonk ‘All I Want For Christmas Is You’ maar liefst 10,8 miljoen keer door de speakers. Daarmee stoot Mariah XXXTentacion van de troon. De single Sad van de rapper werd op 19 juni, een dag nadat hij werd doodgeschoten, meer dan 10,4 miljoen keer gestreamd.

‘All I Want For Christmas Is You’ heeft Mariah geen windeieren gelegd. Onlangs berekende The Economist dat het nummer de Amerikaanse zangeres al meer dan 60 miljoen dollar (53 miljoen euro) heeft opgeleverd. Daar komen elk jaar miljoenen bij aan royalty’s.