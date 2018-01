Alweer een Nederlands festival dat Boef schrapt van zijn affiche Redactie

15u21

Paaspop schrapt het optreden van rapper Boef uit het programma. De organisatie van Paaspop keurt Boefs controversiële en provocerende uitlatingen over vrouwen van afgelopen week af. Paaspop is na Muze Misse in Oss het tweede muziekfestival in Nederland waar Boef niet meer welkom is.

"Na nieuw en weloverwogen intern beraad is de conclusie getrokken dat de show van Boef geannuleerd dient te worden. Een conclusie waar een groot deel van het Paaspop-publiek achter staat, gezien de vele reacties die Paaspop ontvangen heeft'', maakte de organisatie bekend.

Boef zou op zondag 1 april optreden in Schijndel. "Bezoekers hebben voor Paaspop de allerhoogste prioriteit. Zij komen naar het festival om drie dagen en nachten feest te vieren, vrienden te maken, te verbroederen en een zorgeloze tijd te hebben. Spanningen vanwege een controversiële show passen daar niet bij."

Ook diverse optredens in het buitenland van Boef gaan niet door, want GOfun Partyvakanties, het jongerenmerk van reisorganisatie Corendon, heeft de samenwerking met de rapper opgezegd. "Na een gesprek met Boef en zijn management hebben we in gezamenlijk overleg besloten om de samenwerking tussen rapper Boef en GOfun te beëindigen'', meldt de organisatie van jongerenreizen.