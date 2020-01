Alweer een hilarisch muziekrecord voor Mariah Carey MVO

07 januari 2020

09u30 0 Muziek Door de jaren heen heeft zangeres Mariah Carey aardig wat records op haar naam gezet. Een week geleden was ze nog de eerste artiest ooit die een nummer 1-hit scoorde gedurende vier opeenvolgende decennia in de Amerikaanse Billboard Hot 100.

Nu vestigt de 49-jarige zangeres een nieuw record. Haar iconische kerstklassieker ‘All I Want for Christmas Is You’ heeft drie weken op nummer 1 gestaan. In de nieuwste Hot 100-lijst is het nummer compleet verdwenen. En dat is nog niet eerder gebeurd, meldt Billboard.

Mariah vindt het zelf bijzonder geestig. In een Twitterbericht schrijft ze: ‘Worth it haaa another record!’, met een huilende smiley van het lachen erachteraan.

