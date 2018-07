Allereerste demo van David Bowie onder de hamer DBJ

23 juli 2018

07u13

Bron: ANP 1 Muziek De allereerste muziekdemo waarop David Bowie, destijds 16 jaar oud, te horen is wordt in september geveild. Naar verwachting moet het stuk, dat stamt uit 1963, ruim 11.000 euro opbrengen. Dit meldt The Mirror.

Bowie is samen met zijn toenmalige band The Konrads te horen terwijl hij het nummer 'I Never Dreamed' zingt. Hoewel hij oorspronkelijk de saxofonist van de groep was, zong hij het nooit uitgebrachte nummer in. Het werd toentertijd afgewezen door platenmaatschappij Decca.

David Hadfield, de ex-drummer van The Konrads, brengt het bijzondere stuk nu op de veiling, nadat hij het in de jaren '90 ooit in een broodmand terugvond. "David had werkelijk nul interesse om zanger te worden, hij had zijn zinnen gezet op de beste saxofoon speler ter wereld te worden. Onze manager vroeg of wij een demo tape konden maken, zodat hij een optreden voor ons kon regelen. Ik vond dat David de meest geschikte persoon was om deze in te zingen, waardoor dit uiteindelijk het allereerste nummer is dat hij heeft ingezongen," aldus Hadfield.