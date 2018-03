Alleen met 2 katten in kasteel en 113 miljoen euro: zo leeft zangeres Enya nu TDS

14 maart 2018

13u18

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Je hoort haar muziek zelden tot nooit bij ons op de radio, ze treedt niet (meer) op en ook interviews laat ze aan zich voorbijgaan. Toch verkocht Enya (56) wereldwijd tachtig miljoen platen, en is ze de rijkste vrouw van Ierland met een geschat vermogen van 113 miljoen euro. Ze geniet alleen met haar twee katten van dat fortuin, want Enya kiest bewust voor een bestaan ver weg van de spotlights.

Sinds ze in 1988 doorbrak met 'Orinoco Flow' is Enya Brennan (in haar Ierse moedertaal Eithne Ni Bhraonáin) uitgegroeid tot een wereldberoemd fenomeen. Ze werd de pionier binnen haar genre, won al vier keer een prestigieuze Grammy Award, en verkocht wereldwijd inmiddels ruim 80 miljoen platen.

Enya gaf nu en dan een optreden, maar ging evenwel nog nooit op tour. Ze bracht ook maar om de vijf à zeven jaar een nieuwe plaat uit. "Mijn fans moeten altijd enorm veel geduld hebben en daar ben ik hen oprecht dankbaar voor. Maar ze weten, gelukkig, dat ik veel tijd en moeite in een nieuw project investeer", zei ze daar ooit zelf over. Het had geen invloed op de verkoop, want Enya is goed voor een vermogen van 130 miljoen euro, waarmee ze het nog altijd (iets) beter doet dan wereldster Adele.

Alleen in haar kasteel

Toch zien we Enya ondanks haar monstersucces nooit op tv of op de cover van glossy magazines. Hoe Enya op materieel vlak ook van sterrenstatus mag genieten, een leven als jetsetter is niet aan haar besteed. Al kocht ze met haar fortuin wel een gigantisch kasteel - op een boogscheut van Bono's verblijfplaats - in Killiney, het 'Bel-Air van Ierland', én staat er een vakantieverblijf in Frankrijk op haar naam.

Daar, aan de Baai van Dublin, voelt Enya zich volledig thuis. Ze kocht het kasteel in 1997 voor bijna 3 miljoen euro, liet het volledig renoveren, en noemde de burcht, die door een Engelse landeigenaar in 1840 werd gebouwd om er ooit Koningin Victoria te ontvangen, Manderley Castle. "Het is een kasteel aan de buitenkant, maar het is echt wel een thuis binnen. Het is eigenlijk een heel klein kasteel en ik ben er verliefd op", vertelde de zangeres daar ooit over.

Het kasteel wist dus haar hart te veroveren. Iets waar nog geen mens in geslaagd is, want voor zover geweten is Enya al al die jaren vrijgezel. Ze woont evenwel niet moederziel alleen, want de Ierse wordt omringd door een haar twee katten.

"Saai leven"

Ook de levensstijl van Enya zou je niet bepaald linken aan die van sommige andere wereldsterren. "Iedereen weet inmiddels wel dat ik een leven leid dat in vele ogen ongetwijfeld saai is. Er valt bij mij geen sensatie te halen. Ik arriveer 's ochtends om 10.00 uur in de platenstudio en ga om 17.00 uur naar huis. 's Avonds eet ik thuis een hapje met vrienden. Of ik lees een boek. Of ben ik op reis om inspiratie op te doen. Daar vul je bepaald de roddelrubrieken niet mee", klonk het eerder.

Enya heeft ook altijd moeite gehad met het stigma en alle stempels die ze heeft gekregen. "In de jaren '80 en '90' schaarden ze in de Verenigde Staten mijn muziek onder de noemer 'New Age'. Ze wisten zich er geen raad mee, maar het moest wel gecategoriseerd worden", aldus Enya destijds. "Maar ik noem mijn muziek eenvoudigweg 'Enya'. Dat bespaart een hoop discussie."