Alle Madonna-nummers gerangschikt van 'briljant' tot 'een beetje minder' Ben Van Alboom

13 augustus 2018

11u19

Bron: De Morgen 0 Muziek Donderdag wordt Madonna zestig, dus blikken we een week lang terug op haar indrukwekkende carrière. En daar hoort uiteraard ook een overzicht van ál haar songs bij: van de grootste klassieker tot de grootste stinker.

Mijn eerste lp zal ongetwijfeld iets van Kinderen voor kinderen geweest zijn – Urbanus is ook een kanshebber. Maar het eerste album dat ik mezelf uit de toen nog veel te hoge bakken in de platenwinkel zie nemen, is Like a Prayer van Madonna. Het is goed mogelijk dat ik mij dat nog zo goed herinner omdat het ding uren in de wind stonk naar patchoeli (wat het overigens nog ruim tien jaar heeft gedaan). Of omdat ik als elfjarige mijn moeder ervan heb moeten overtuigen dat ik die madam kende en die lp écht wilde hebben. Maar als ik eerlijk ben, is het wellicht omdat het de eerste was van véél lp’s en singles – en uiteindelijk ook van een hoop concerten.

Achteraf gezien, heb ik op het juiste moment ingehaakt, denk ik. Toegegeven, ik had deftig wat albums in te halen: Madonna met die verrukkelijk funky post-discotracks 'Everybody' en 'Lucky Star', Like a Virgin met – welja – 'Like a Virgin', en vanzelfsprekend True Blue met zijn half dozijn eighties-hits. Maar Like a Prayer was Madonna's eerste classic album, haar eerste artist's album, de voorbode van 'Vogue' en het Sex-hoofdstuk, en de reden waarom het geen enkele krant of tijdschrift ontgaan is dat Madonna deze week zestig wordt – terwijl niemand er een zier om geeft hoe oud Janet Jackson en Kylie Minogue zijn.

'Like a Prayer' was het album waarop Madonna aan het experimenteren sloeg en in een beweging haar carrière over de jaren 80 (en elk daaropvolgend decennium) heen tilde

Like a Prayer was het album waarop Madonna aan het experimenteren sloeg en in een beweging haar carrière over de jaren 80 (en elk daaropvolgend decennium) heen tilde. De nummers uit die plaat doen het dan ook erg in ons overzicht van álle Madonna-tracks, net als die uit Madonna, Erotica en Ray of Light. Doen het merkelijk minder goed: de recente albums MDNA en Rebel Heart, en die vrij ongeïnspireerde Dick Tracy-soundtrack I'm Breathless.

Oh, en de soundtrack van Evita hebben we er grotendeels uitgelaten omdat die decomposities niet van Madonna, maar van Andrew Lloyd Webber zijn.