Alle handjes in de lucht voor Metallica in Brussel sam

16 juni 2019

21u58 4

Metallica speelt na meer dan dertig jaar nog eens in Brussel. De WorldWired Tour strijkt neer in het Koning Boudewijnstadion met prima weer. Jong en oud genieten samen van dé metalband bij uitstek, die graait uit oud en nieuw werk. De sfeer is uitstekend en het publiek zingt en klapt uitbundig mee.