Alle combitickets uitverkocht: Graspop stevent af op vol huis en neemt maatregelen voor vlotte doorstroming sam

13 april 2018

16u57 0 Muziek Het is nog meer dan twee maanden wachten op de Graspop Metal Meeting, maar nu al zijn alle combitickets uitverkocht. Eerder vlogen ook al de XL-combitickets voor de extra lange editie de deur uit. " We verwachten 50.000 festivalgangers per dag, of 200.000 gespreid over alle dagen", zegt de organisatie aan onze redactie.

Graspop gaat dit jaar uitzonderlijk vier volle dagen door, van donderdag 21 juni tot en met zondag de 24ste. Het traditionele campingfestival werd vervangen door the full monty, en dat heeft alles te maken met de komst van headliner Guns N' Roses. Een goede zet, zo blijkt.

De viptickets waren in januari al uitverkocht, terwijl de gewone combi's niet veel later volgden. De combi-XL's van 245 euro zijn nu ook weg, waardoor alleen nog dagtickets van 89 euro voor donderdag en 99 euro voor de andere dagen overblijven.

Aparte ingang

Festivalgangers die zich zorgen maken over de volkstoeloop, stelt de GMM-organisatie gerust. "Het festivalterrein is iets breder geworden dan vorig jaar. De festival entrance wordt verdubbeld in het aantal toegangspoortjes zodat de in- en uitstroom vlot kan verlopen."

Hoewel donderdag een volwaardige festivaldag is, opent de camping pas op de ochtend van de eerste festivaldag. "Om ervoor te zorgen dat de instroom vlot verloopt, werd enerzijds gezocht naar nieuwe parkings, en komt anderzijds een aparte ingang voor de festivalgangers die blijven logeren", luidt het.

Bands en timing

De organisatie zet vandaag ook het uurschema online en kondigt nog dj's en coverbands aan. In de Metaldome en het Classic Rock Café kan je genieten van dj’s Goe Vur In Den Otto, Rock The Fox en Carl, plus van cover- en tributebands AC/DC UK, AmÆzing Snäke (allround), Hats Off to Led Zeppelin, Living Theory (Linkin Park), Purpendicular (Deep Purple), Subliminal Verses (Slipknot), Present Danger (Metallica), System Pilot (allround) en Eternal Run For Cover (allround).

Naast Guns N’ Roses zijn de grootste namen Iron Maiden, Volbeat, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, A Perfect Circle, Marilyn Manson, Ghost, Ayreon en Parkway Drive. De affiche is compleet.