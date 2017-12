Alle benefietconcerten tijdens de warmste week van Studio Brussel zijn uitverkocht DBJ

Bron: VRT 1 VRT Linde Merckpoel, Bram Willems en Eva De Roo Muziek In The Flame treden ieder jaar tijdens Music For Life de grootste artiesten op en net als in de voorgaande edities zijn de tickets opnieuw snel de deur uit. Op de affiche dit jaar staan Royal Blood, Arsenal, Boef & Lil' Kleine, Oscar and the Wolf, Franz Ferdinand en Coely.

De artiesten mochten in ruil voor hun optreden elk een goed doel uitkiezen. Zo kozen Boef & Lil' Kleine voor het Kinderkankerfonds, Royal Blood voor Kom op tegen Kanker, Coely voor Allemaal andere Kinderen, Franz Ferdinand voor de psychiatrische hulporganisatie Solentra, Arsenal voor de organisatie tegen mensenhandel Payoke en Oscar and the Wolf voor het Antikankerfonds.

Nieuwe locatie

Dit jaar vinden de concerten niet plaats in De Schorre in Boom, maar op het Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Onder het motto “iedereen zorgt voor iedereen” wordt er een week lang non-stop live radio gemaakt vanop een drijvend ponton. Er worden plaatjes gedraaid voor meer dan 1.000 goede doelen. De Warmste Week start op maandag 18 december.