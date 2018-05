Alle 1.631 Zoutelanders mogen gratis naar festival waar Blof speelt DBJ

30 mei 2018

20u35 0 Muziek Een ludieke actie van BLØF: de band nodigt alle inwoners van Zoutelande uit voor Concert at Sea. Zoutelanders mogen op donderdag 28 juni gratis naar binnen bij het festival op de Brouwersdam in Zeeland.

Bewoners krijgen deze week een brief met een gratis kaart voor Concert at Sea. Het Zeeuwse dorpje telt in totaal 1631 inwoners. "Het liedje Zoutelande was maandenlang niet van de radio te slaan, of stond op repeat in de lokale Zoutelandse horeca. Graag willen we het succes van het nummer samen met jou als inwoner vieren, of het enigszins met je goedmaken als je het liedje niet meer kan aanhoren", schrijft BLØF in de brief.

BLØF zit in de organisatie van Concert at Sea en scoorde afgelopen jaar met het nummer Zoutelande de grootste hit in de historie van de band. Het nummer, dat samen met de Belgische zangeres Geike Arnaert werd opgenomen, stond tien weken op nummer 1 in de Nederlandse Top 40. Ook in België werd het een grote hit: daar stond de single zes weken bovenaan de hitlijst.

Mochten de mensen uit Zoutelande gebruikmaken van de gratis kaart, dan kunnen ze zich op het festival ook wagen aan een speciaal biertje: Zoutelande Blond. Net als in voorgaande edities biedt de Zeeuwse band ook dit jaar een eigen bier aan tijdens Concert at Sea.