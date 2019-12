All I Want for Christmas van Mariah Carey alsnog op nummer 1 TMA

16 december 2019

22u11

Bron: ANP 0 Muziek Het wereldberoemde kerstnummer ‘All I Want for Christmas’ van Mariah Carey staat na 25 jaar op de eerste plaats van de Billboard-lijst, de belangrijkste hitlijst van de Verenigde Staten. Het nummer kwam de afgelopen jaren niet verder dan de derde plek.

Het is een bijzondere mijlpaal voor de zangeres, want ‘All I Want for Christmas’ is het negentiende lied van haar in de geschiedenis dat de eerste plek behaalt in de lijst. Alleen The Beatles hebben meer topnoteringen gekend; zij stonden twintig keer bovenaan in de lijst. De derde plek wordt ingenomen door Rihanna, die veertien maal de toppositie bekleedde.

In totaal heeft Carey nu tachtig weken op de eerste plaats van de Billboard-lijst gestaan. ‘All I Want for Christmas’ is een van de bekendste kersthits in de geschiedenis. De zangeres maakte het nummer toen zij 24 jaar oud was.