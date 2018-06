Alicia Keys wil muziekindustrie veranderen met nieuw initiatief: "Gedaan met loonongelijkheid" SD

15 juni 2018

16u17 0 Muziek Alicia Keys (37) heeft woensdag een nieuw initiatief aangekondigd dat veranderingen teweeg moet brengen in de muziekwereld. Met de beweging 'She is the Music' wil ze "echte mogelijkheden" creëren voor vrouwen in de muziekindustrie.

Keys heeft naar eigen zeggen de handen ineengeslagen met een groep vrouwelijke leidinggevenden, tekstschrijvers, artiesten, en producenten. "We willen een nieuw model creëren dat gunstig is voor vrouwen in alle sectoren", vertelde de zangeres volgens Variety bij het in ontvangst nemen van de Icon Songwriter Award in New York. "Wij verdienen respect. Het moet gedaan zijn met dubbele standaarden, loonongelijkheid en collega's die ons respectloos of nog erger behandelen."

De zangeres was vereerd met de prijs die ze kreeg. "Dit jaar is anders dan andere jaren en het markeert het begin van iets nieuws. Velen van ons in de muziekwereld werken harder dan ooit om het werk van vrouwelijke songwriters, muzikanten, engineers en producenten te laten zien en te ondersteunen."

Keys, overigens moeder van twee, is een fervent voorvechter van vrouwenrechten. Voorlopig wil ze nog niet verder ingaan op de details rond She is the Music. "Later maken we meer bekend."