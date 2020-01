Alicia Keys treedt na zeven jaar opnieuw op in België BDB

21 januari 2020

19u51 0 Muziek Fans van Alicia Keys (39) schrijven 12 juni maar beter in hun agenda. Dan trekt het muziekicoon namelijk naar het Antwerpse Sportpaleis met haar gloednieuwe ‘Alicia - The World Tour’.

We hebben er lang op moeten wachten, maar dinsdag heeft soulzangeres Alicia Keys eindelijk haar langverwachte nieuwe album ‘Alicia’ aangekondigd. De release is voorzien op 20 maart. En bij die kersverse plaat hoort ook een tournee. Met ‘Alicia - The World Tour’ trekt de zangeres op 12 juni naar Antwerpen. Het is de eerste keer in zeven jaar tijd dat ze nog eens op een Belgisch podium staat.

De nieuwe tournee belooft een bijzondere multimediale en artistieke beleving te worden. Keys zal haar nieuwe muziek brengen, maar ook haar klassiekers – van ‘No One’ tot ‘If I Ain’t Got You’ en ‘Girl on Fire’ – zullen zeker niet ontbreken.

De ticketverkoop start op maandag 27 januari om 10u via livenation.be.

