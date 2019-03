Alice Cooper verdedigt bandlid Johnny Depp: “99 procent van wat je over hem hoort, is onzin” SD

Alice Cooper (71) heeft het opgenomen voor Johnny Depp (55), die door zijn ex-vrouw Amber Heard (32) beschuldigd wordt van huiselijk geweld. De twee spelen samen in de rockband Hollywood Vampires.

“99 procent van alle dingen die je het afgelopen jaar over Johnny gehoord hebt, was onzin”, vertelde Alice Cooper aan Billboard. “Ik heb hem er nooit beter weten uitzien. Ik heb hem nooit gelukkiger gezien. Ik heb hem nooit beter zien spelen, maar als je de pers moet geloven, is hij compleet verwoest en klaar om te sterven. En daar is niets van aan.”

Amber Heard beschuldigde haar voormalige echtgenoot van huiselijk geweld, maar vorige week deed Depp haar een proces aan wegens smaad. Hij ontkende dat hij haar ooit zou hebben aangevallen én beschuldigde de actrice van overspel met Elon Musk. De media smullen van het niet-aflatende moddergooien tussen de twee voormalige geliefden, en dat is ook Cooper niet ontgaan. “Bijna alles wat ik lees over Johnny Depp is absoluut onwaar”, vertelde hij eerder al aan NME. “Weet je, ik ga op tournee met hem en dan lees ik in de krant: ‘Depp weegt nog maar 40 kilogram, en hij is een drugsverslaafde en hij drinkt en hij heeft geen geld meer.’ Allemaal onwaar.”

Toch heeft de huwelijkscrisis ook zijn voordelen gehad, vertelt de ‘Poison’-zanger. “Ik kan je vertellen, het nieuwe Hollywood Vampires-album gaat erg interessant worden, want het werd geschreven terwijl we on the road waren. Johnny Depp heeft zelf ook heel wat geschreven, en er zit een hoop vergif in zijn teksten dankzij alle rotzooi die er gaande was.”

Wanneer het nieuwe album verschijnt, is nog niet duidelijk.