Alex Callier blikt single in met ‘The Voice’-pupil die de finale niet haalde KD

28 mei 2019

14u27 4 Muziek Alex Callier (46) heeft een single opgenomen met ‘The Voice van Vlaanderen’-deelneemster Margarita Spirina (21). Door de nieuwe wedstrijdregels stond er voor het eerst een coach zonder kandidaten in de finale. Maar Alex gelooft wel in zijn poulain, en dus blikte de Hooverphonic-muzikant een single in met Margarita.

In de vorige edities van ‘The Voice van Vlaanderen’ stond elke coach met één kandidaat in de finale. Dit jaar werden de spelregels wat aangepast waardoor de coaches ook zonder kandidaten konden vallen. Het overkwam Alex Callier. Hij moest in de finale toezien hoe de twee toptalenten van Koen Wauters voor de gouden en zilveren medaille vochten.

Alex Callier wil het zangtalent van Margarita Spirina, de kandidate uit zijn team die hem het meest wist te verbazen, toch in de verf zetten. Daarom dook hij met haar de studio in om de single ‘Deliver’ op te nemen. Margarita schreef het nummer zelf, samen met ‘The Voice’-kandidaten Christophe en Nisrine. Zij maakten net als de 21-jarige zangeres deel uit van Team Alex. Songwriter Luca Chiaravalli, die samen met Alex ook enkele nummers voor Hooverphonic schreef, hielp Margarita bij de afwerking van de tekst.

Het lied, dat uitgebracht werd via het platenlabel van Alex, is te beluisteren via Spotify.