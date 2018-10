Aldo Struyf lanceert nieuwe band met Antwerpse blueszanger Big Dave jv

30 oktober 2018

07u19 0 Muziek De Belgische muziekscene is een bijzondere band rijker. Aldo Struyf (Millionaire en Mark Lanegan Band) laat Creature With The Atom Brain definitief achter zich en bundelt de krachten met de Antwerpse blueszanger Dave Reniers, aka Big Dave (44 Rave, Electric Kings). Crayon Sun heet de gloednieuwe kruisbestuiving, een interessante ontmoeting tussen psychedelica en blues.

Big Dave zong al een track in op ‘Night Of The Hunter’, het afscheidsalbum van Creature With The Atom Brain uit 2015. Met Crayon Sun schakelt die samenwerking nu een versnelling hoger. Live zal het duo Struyf-Reniers bijgestaan worden door Tomas De Smet (King Dalton, Zita Swoon), Antoni Foscez (DVKES, Go March, Meuris) en Dave Hubrechts (The Grave Brothers).

Aldo Struyf (50) is intussen een oude rot in het vak. Hij heeft er 10 jaar Creature opzitten, maar ook 15 jaar Mark Lanegan Band, en sinds 1999 oogstte hij samen met Tim Vanhamel internationaal succes met Millionaire. Toch voelt Crayon Sun voor Struyf aan als een debuut. Hij benadrukt dat de groep geen Creature With The Atom Brain 2.0 is.

Donderdag verschijnt de eersteling van Crayon Sun bij Waste My Records. Op 28 november stelt de kersverse band de plaat voor in Het Bos in Antwerpen.