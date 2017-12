Al 29 jaar dood, maar Roy Orbison komt toch naar Antwerpen DBJ

14u17 1 AP Roy Orbison Muziek De Amerikaanse muzieklegende Roy Orbison mag dan al 29 jaar dood zijn, hij tourt nog steeds. Sterker nog, op woensdag 25 april staat hij in de Antwerpse Stadsschouwburg. Niet de man zelf uiteraard, maar een hologram.

Nadat er enkele weken geleden al shows van de ‘In Dreams: Hologram Tour 2018’ werden aangekondigd in het Verenigd Koninkrijk, volgt er nu ook een datum voor België. Op woensdag 25 april houdt de tournee met het werk van Roy Orbison halt in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

In de tour wordt de concertbeleving herwerkt aan de hand van spectaculaire holografische laserbeelden terwijl Roy zijn grootste hits brengt. En die zijn er in grote mate, denk maar aan “Oh Pretty Woman”, “You Got It”, “Only The Lonely”, “Crying”, “I Drove All Night”, “It’s Over” en “In Dreams”.

Tickets zijn morgen beschikbaar vanaf 9u.