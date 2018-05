Afwezige Ed Sheeran en Kendrick Lamar grootste slokops bij Billboard Awards EDA

21 mei 2018

09u24 0 Muziek Ed Sheeran en Kendrick Lamar hebben bij de uitreiking van de Billboard Awards de meeste prijzen in de wacht gesleept. De Britse zanger en de Amerikaanse rapper gingen er beiden met zes trofeeën vandoor. Enfin: ze worden naar hen opgestuurd want beide heren waren niet aanwezig tijdens de uitreiking.

Ed Sheeran won onder meer in de categorieën beste artiest, beste mannelijke artiest, beste radioliedje met 'Shape of you' en bestverkochte nummer. Kendrick Lamar won de prijs voor beste rapartiest, beste mannelijke rapartiest en meest gestreamde nummer.

Zowel Kendrick Lamar als Ed Sheeran waren niet aanwezig bij de uitreiking. De Britse zanger trad wel op, maar dat optreden was van tevoren opgenomen.

SO PROUD of @edsheeran winning Top Artist! Way to go! 👏 #BBMAs pic.twitter.com/eU3NUhoPM1 Billboard Music Awards(@ BBMAs) link

Bruno Mars was ook succesvol. Hij won vijf prijzen, waaronder beste R&B-artiest.

De rockband Imagine Dragons won vier prijzen, The Chainsmokers wonnen drie Billboard Awards en zangeres Taylor Swift twee.

Drake was maar liefst negen keer genomineerd, maar hij won maar één prijs: de Top 200 Billboard-artiest.

Janet Jackson geëerd

Janet Jackson won dit jaar de Billboard Icon Award. Ze voegde zich daarmee in een bijzonder rijtje. De oeuvreprijs werd eerder al gegeven aan onder meer Neil Diamond, Stevie Wonder, Prince, Céline Dion en Cher.

Our 2018 #BBMAs ICON @JanetJackson #ICON_JANET ✨ pic.twitter.com/A1cH72P6j5 Billboard Music Awards(@ BBMAs) link

De show vond plaats in de MGM Grand Garden Arena in Las Vegas. Zangeres Kelly Clarkson was de presentatrice van dienst.