Afwezige Angèle is grote overwinnaar van de MIA's, Zwangere Guy haalt geen enkele van zijn zeven nominaties binnen

06 februari 2020

22u01 22 Muziek De grote favorieten hebben het niet gehaald. Zeven nominaties voor Zwangere Guy, zes voor Brihang, maar beide rappers ging met lege handen naar huis. Afgedroogd door Angèle die zich vanuit Frankrijk tot de koningin van de MIA’s kroonde.

Sectorawards

Voor aanvang van de ‘echte’ awardshow werden de sectorawards uitgereikt door Eva De Roo. Charlotte Adigéry won de prijs voor beste artwork voor haar album ‘Zandoli’. Ze stuurde illustratrice Joëlle Dubois langs om de prijs in ontvangst te nemen. Stef Kamil Carlens mocht de prijs voor beste muzikant in ontvangst nemen. De beste videoclip ging dan weer naar Angèle’s ‘Balance Ton Quoi’. De zangeres is momenteel op tournee maar zond een filmpje in. “Ik heb veel bijgeleerd over het feminisme", liet ze weten. “En ik heb ingezien dat er nog veel werk aan de winkel is.” De prijs voor beste auteur/componist ging naar Maarten Devoldere en Jinte Deprez van Baltazar. Zij droegen hun prijs op aan een zekere ‘Thibault uit het vijfde middelbaar’. David & Stephen Dewaele van Soulwax wonnen dan misschien geen Grammy Award, maar wel de MIA voor beste producer. Ze waren zelf op de terugweg van Australië, maar stuurde een filmpje in ‘Love Actually’-stijl in. De beste live-act ging opnieuw naar Angèle.

Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle kwam de sector Lifetime Achievement Award uitdelen aan Ultratop.

Doorbraak van het jaar

Nadat Clouseau de show opent met hun nieuwste hit ‘Tweesprong’, gaat de show echt van start. Danira Boukhriss Terkessidis mag de eerste prijs van de avond uitreiken: doorbraak van het jaar. IBE mocht die in ontvangst nemen: “Dit is echt de mooiste bekroning die ik maar kon wensen." Een trotse mama in het publiek kon haar geluk duidelijk niet op.

Vlaams populair

‘Dertigers’-acteurs Kim van Oncen en Yemi Oduwale mochten de MIA voor Vlaams populair uitreiken en deden dat met véél verwijzingen naar hun populaire tv-show. De pas geopereerde Willy Sommers wint voor de eerste keer in zijn lange carrière een MIA. “Vorige week vrijdag kreeg ik een stent in mijn hart. Vandaag kreeg ik een MIA. Het leven kan mooi en verrassend zijn", glimlachte hij.

Alternative

Laura Tesoro brengt haar nieuwste hit ‘Limits’ in een glamoureus fietspakje, voordat de nieuwste categorie aangekondigd wordt. Eva De Roo mag opnieuw het podium op om de MIA voor alternative aan te kondigen. Balthazar mag het beeldje in ontvangst komen nemen. De jongens maken van de gelegenheid gebruik om hun nieuwe single te promoten.

Solo vrouw

Jitske Van de Veire betrad het podium samen met haar vader Peter, die voor de gelegenheid in een glitterjurkje gekleed was. Zij deelden de MIA uit voor Solo vrouw. Angèle won, maar die was op tournee in Frankrijk. Ze sprak wel een videoboodschap in: “Ik had nooit gedacht deze prijs te winnen in Vlaanderen, zeker met de taalbarrière. Maar ik voel me meer Belg dan Waalse”, klonk het.

Solo man

Nadat Zwangere Guy, die met zeven nominaties veruit de grootste favoriet van de avond was, een optreden ten berde gaf, mochten twee zwangere vrouwen een MIA uitreiken: Natalia en Nathalie Meskens. Winnaar van Solo man bleek weinig voorspelbaar Niels Destadsbader, de grote winnaar van vorig jaar. “Dit is heel plezant om te winnen. Opnieuw”, lachte hij. Waarna hij zijn muzikale broer - Miguel Wiels - en echte broer - manager Kevin - bedankte.

Urban

Het olijke duo Nora Gharib en Bart Peeters deelden de prijs voor beste urban uit. Voor de tweede keer kon Zwangere Guy zijn nominatie niet verzilveren, Tourist LeMC ging met de prijs lopen. “Dit doet me superveel plezier, zeker als je ziet welke klassebakken hier genomineerd zijn", zegt hij. “Geweldig dat urban zo'n mooie plek heeft gekregen, het was ooit anders.”

Pop

Nadat hij eerder op de avond al de MIA voor doorbraak in ontvangst mocht nemen, zong IBE aan de piano zijn doorbraaknummer ‘Table of Fools’. Sociaal Incapabele Michiel mocht de MIA voor pop uitreiken. Opnieuw won Angèle. “Toen ik begon speelde ik vooral jazz. Ik had dan ook nooit gedacht dat ik voor pop een prijs zou winnen”, klonk het vanuit Frankrijk. “Maar dat is goed want dat wil zeggen dat je voor mensen liedjes maakt.”

Dance

Niels Destadsbader daalde een heuse showtrap af voor zijn optreden van de avond. Hij sloeg trouwens de handen in elkaar met Tourist LeMC, die een stukje van zijn ‘Spiegels' kwam zingen. De award Dance wordt uitgereikt door Kelly Pfaff en Julie Vermeire, die elkaar leerden kennen bij ‘Dancing with the Stars’. De winnaar is Compact Disk Dummies. De broertjes waren drie keer genomineerd waren. “Onze manager heeft drie keer gezegd: ‘bereid toch een beetje een speech voor’. Dat hebben we dus niet gedaan omdat we echt 3% kans hadden om te winnen. Maar Janus ging wel een koprol doen!” Wat Janus vervolgens ook effectief deed.

Lifetime Achievement

De Lifetime Achievement Award ging dit jaar naar Arno Hintjes. Die kreeg de prijs uit handen van zijn jongere broer Peter. Arno kreeg ook enkele videoboodschappen van zijn zus uit New York, van Stromae (die hem waarschuwde dat hij zich goed moest wassen). “Merci godverdomme! Rock on, motherfuckers”, bracht Arno nog uit.

Album van het jaar

Balthazar zegde speciaal een concert af om aanwezig te kunnen zijn op de MIA’s. In ruil mochten ze hun hit ‘Fever' ten berde brengen. Regisseurs Adil en Bilall kwamen de MIA voor Album van het jaar uitreiken. Lost Frequencies won met ‘Alive and Feeling Fine’. “Dit is echt de beste MIA ooit! Ik heb er vier thuis staan, maar ik ben hier echt zo blij mee. En dat ik hem uit jullie handen krijg, is écht top!”

Beste groep

Debbie en Zeger uit ‘Kamp Waes’ deelden de MIA voor Beste groep uit. Winnaars zijn de heren van Clouseau. En in opdracht van goede vriend Tom Waes hadden Debbie en Zeger een aangepaste, grote MIA bij. “Aan inspiratie en motivatie bij ons na al die jaren nog geen gebrek", liet Koen weten. “We zijn al bezig met een volgende cd. Maar in de herfst van je carrière nog een MIA binnenhalen, dat geeft toch nog een extra push.”

Lost Frequencies brengt vervolgens nog ‘Sun is Shining’ en roept daarvoor de hulp in van een heus gospelkoor.

Nederlandstalig

Rik Verheye brengt een passionele versie van ‘Voor haar’ van Gene Thomas. Hij reikt de MIA voor Nederlandstalig uit. Niels Destadsbader wint, waardoor hij na Stromae en Milow de grootste MIA-winnaar aller tijden wordt. Hij kondigt meteen nog twee extra optredens aan in het Sportpaleis.

Hit van het jaar

Minister-president Jan Jambon mag de belangrijkste prijs van het jaar uitreiken: hit van het jaar. Dat leverde hem trouwens wat boegeroep op. De winnares is - onverslaanbaar vanavond - Angèle met ‘Tout oublier’. De MIA’s schakelen even live over naar het optreden van de jonge zangeres in Frankrijk, waar ze toevallig net ‘Tout oublier' ten berde brengt.

Winnaar Arno mag uiteindelijk de avond afsluiten met zijn ‘Oh la la la’.