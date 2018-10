Afscheidsvoorstelling Liesbeth List in Turnhout afgezegd wegens tegenvallende kaartenverkoop DBJ

14 oktober 2018

17u00 0 Muziek Het zou een afscheid in schoonheid moeten worden, maar wat overblijft is er een met een wrange nasmaak. Icoon van het Nederlandse lied Liesbeth List (76) zou zondagnamiddag een afscheidsvoorstelling geven in de Warande in Turnhout, maar wegens een tegenvallende kaartenverkoop werd de voorstelling geannuleerd.

"Ik weet niet precies hoe het komt", zegt organisator en dochter van Liesbeth List, Elisah Braaksma. "Ik denk dat er niet genoeg aandacht voor de voorstelling is gekomen in de pers en dat veel mensen dus gewoon niet wisten dat het evenement zou plaatsvinden. Misschien heeft het ook te maken met de datum, veel mensen in België zitten met hun hoofd bij de verkiezingen." Het is nog niet duidelijk of de voorstelling op een andere dag doorgaat. "Het zou kunnen, maar voorlopig staat er nog niets gepland", aldus Elisah.

Liesbeth List is een van de grootste stemmen uit de Nederlandstalige muziek. Haar 55-jarige carrière kende eind jaren zestig haar hoogtepunt met 'Pastorale', een nummer dat ze uitbracht met Ramses Shaffy. List kondigde in 2017 haar afscheid aan als zangeres wegens gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan een vorm van dementie als gevolg van een ongeval. Dat jaar verscheen er een musical over haar leven en kwam ook haar biografie 'Dochter van de vuurtorenwachter uit'.

List nam afscheid van haar fans met het eerbetoon 'Hommage La List', een verzameling van archiefmateriaal dat bijeen gezocht werd door haar dochter en schoonzoon. De zangeres keek samen met het publiek naar de beelden, waarna iedereen haar hoogstpersoonlijk kon komen begroeten.