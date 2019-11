Afscheid van Zwarte Lola: Nederlandse Annie Heuts op 90-jarige leeftijd overleden TDS

08 november 2019

15u02

Bron: HBVL/BELGA 14 Muziek De Nederlandse zangeres Annie Heuts is overleden. Dat meldt Het Belang van Limburg vrijdagmiddag. Heuts, bekend van de hit “Zwarte Lola”, woonde al decennia in België.

Heuts werd in 1929 geboren in Maastricht. Na de Tweede Wereldoorlog startte de zangeres haar muziekcarrière. Ze brak door onder impuls van de Nederlandse producer Johnny Hoes. Hij toverde de Maastrichtse om tot een erotische zangeres die de harten van de Nederlandse mannen harder moest doen slaan. “Zwarte Lola” werd in de jaren 60 van de vorige eeuw enorm populair. Haar grootste hit had ze in 1967 met “Zwarte Lola (van de stripteasebar)”.

Donderdag 14 november vindt er een gebedswake plaats om 19 uur in de parochiekerk van Zolder-Bolderberg, waarna er gelegenheid is tot groeten in het funerarium Inakker.