Afscheid van helden Ozzy Osbourne en Glenn Tipton op laatste Graspopdag Steven Alen

25 juni 2018

11u00 0 Muziek Op de laatste dag van de Graspop Metal Meeting nemen enkele oervaders van de metal afscheid van hun publiek. Het gaat om Judas Priest-gitarist Glenn Tipton en zanger Ozzy Osbourne, respectievelijk 70 en 69 jaar.

Judas Priest speelt een vurige set die start met Firepower, de titeltrack van de uitstekende jongste plaat waaruit ook Lightning Strike langskomt. Dé hamvraag bij een show van Priest is altijd: is Rob Halford goed bij stem? En jazeker! De 66-jarige frontman is in prima doen en haalt zelfs de hoogste noten terwijl hij voorovergebogen met twee handen zijn microfoon omklemt. Het is genieten met meezingers als Grinder, Turbo Lover, You've Got Another Thing Coming en Hell Bent for Leather. Halford rijdt traditiegetrouw zijn moto het podium op en de band speelt een messcherpe versie van Freewheel Burning.

Een ander hoogtepunt is het door drummer Scott Travis aangekondigde Painkiller, waarbij beelden van gitarist Glenn Tipton worden geprojecteerd. De ziekte van Parkinson verhindert de gitaargod om nog te flitsen als vanouds, waardoor Andy Sneap deze tour zijn plaats inneemt. Tijdens afsluiters Metal Gods, Breaking the Law en Living after Midnight speelt Tipton wél mee, maar het is hartverscheurend om te zien hoe erg de ziekte zijn motoriek al heeft aangetast. Het oorverdovende applaus doet hem zichtbaar deugd.

Ozzy Osbourne

Op het linkse hoofdpodium komt nog zo'n oervader van de metal afscheid nemen van zijn fans, al weet je met hem maar nooit. Het is namelijk Ozzy Osbourne, en die kerel is uit een heel hard stuk hout gesneden. De 69-jarige Brit ziet er beter uit dan ooit, met dank aan plastische chirurgie. Hij zingt ook super, al dan niet dankzij de wonderen van de moderne techniek. Het zal de fans worst wezen, want zij krijgen een greatest hits-set met meezingers als Bark at the Moon, Mr. Crowley, I Don't Know, No More Tears en I Don't Wanna Change the World.

Met War Pigs, Fairies Wear Boots en toegift Paranoid komen slechts drie Black Sabbath-songs langs tijdens de anderhalf uur durende set, die een beetje inzakt tijdens een lange drum- en gitaarsolo. Ook Suicide Solution had wat ons betreft niet echt gehoeven. De in een kilt geklede gitarist Zakk Wylde staat tijdens het hele optreden wel te headbangen als een maniak en musiceert grandioos. Hij speelt een solo met zijn tanden en doet alle songs eer aan, waaronder het splijtende Crazy Train van de betreurde Randy Rhoads.

Zoals altijd is Ozzy weer stokdoof en blijft hij maar "I Can't Hear you!" roepen. De opvallend goedgemutste zanger haalt al schuifelend én huppelend nog alles uit zijn oude knoken, en vraagt het publiek nog een keertje extra te roepen "voor mijn oud hart". Hij begint ook weer zelf "one more song" te scanderen voor de bisnummers, alsof hij schrik heeft dat de fans te vroeg zouden gaan lopen. Het rustige Mama I'm Coming Home wordt ontvangen op veel gejuich, en bij Paranoid gaat het dak er hélemaal af. Vaarwel Ozzy, en tot ziens?