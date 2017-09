Aerosmith last vier shows af wegens ziekte Steven Tyler 18u52

Bron: Belga 0 Getty Images for Celebrity Fight Night Frontman Steven Tyler is ziek en daarom heeft Aerosmith vier shows afgelast. Muziek De Amerikaanse hardrockband Aerosmith heeft de laatste vier shows van zijn tournee door Latijns-Amerika geschrapt omdat zanger Steven Tyler ziek is, zo is op de website van de band te lezen.

Maandag speelde Aerosmith in het Braziliaanse Sao Paulo. Maar na de show vloog Tyler op advies van artsen terug naar de VS omdat hij "onmiddellijke zorg" nodig had. Hij mag voorlopig niet reizen en optreden. Wat er met Tyler (69) precies aan de band is, is er niet aan toegevoegd. Wel luidt het dat het leven van de zanger niet in gevaar is, en dat hij "onmiddellijk rust en verzorging" moet krijgen.

Voorts beklemtoont de website dat Tyler naar verwachting volledig zal herstellen. Aerosmith ontstond in 1971 in Boston. De groep heeft reeds 66,5 miljoen albums verkocht.

REUTERS Steven Tyler en gitarist van Aerosmith Joe Perry.