Aerosmith komt naar Graspop Metal Meeting KD

06 december 2019

10u17 12 Muziek Aerosmith komt naar Graspop Metal Meeting. Dat maakte de organisatie zonet bekend op Facebook. De band zal op zondag 21 juni optreden als headliner en er simultaan haar 50ste verjaardag vieren op het festival in Dessel.

Graspop Metal Meeting maakte het nieuws bekend onder het mom van een Sinterklaascadeautje. Met het legendarische Aerosmith voegt Graspop Metal Meeting opnieuw een klinkende naam toe aan de line-up van de 25ste XL-editie. Eerder werden al grote namen als Iron Maiden en Judas Priest aangekondigd. Graspop Metal Meeting gaat door van 18 tot en met 21 juni. Tickets kunnen besteld worden via de site van het festival.

Aerosmith heeft wereldwijd meer dan 150 miljoen verkochte albums. De bandleden wonnen talloze awards en werden opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame. Hun palmares bevat onder andere vier Grammy’s, acht American Music Awards, zes Billboard Awards en twaalf MTV Video Music Awards. De vijftigste verjaardag van de band wordt gevierd met een reeks shows waarvoor ze Europa rond reizen, mét een stop in België.