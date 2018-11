Aerosmith-gitarist Joe Perry in ziekenhuis na concert met Billy Joel SD

12 november 2018

15u17

Bron: Belga 1 Muziek Aerosmith-gitarist Joe Perry ligt in het ziekenhuis, nadat hij zaterdag onwel was geworden tijdens een concert met Billy Joel, zo hebben meerdere Amerikaanse media maandag bericht.

Perry was zaterdag gastster van Joel tijdens een show in Madison Square Garden in New York. Hij werd onwel, nadat hij met de zanger/pianist de hardrockrap ‘Walk This Way’ van Aerosmith had gebracht.

Volgens zijn woordvoerder kampte de 68-jarige gitarist met kortademigheid en onderging hij in zijn kleedkamer veertig minuten lang verzorging. Hij kreeg zuurstof en een beademingstube om zijn luchtwegen vrij te maken. Daarop werd de rocker naar het ziekenhuis overgebracht. Zondag was hij “alert” en “aanspreekbaar”. Joel wist op het podium niet wat er met zijn bühnegast was gebeurd, weet het tijdschrift Variety. Volgens TMZ kampt Perry al enkele weken met ademhalingsproblemen en bereikte dit zaterdag een climax.

De gitarist was in 1969 medeoprichter van Aerosmith. Eind jaren zeventig verliet hij de band om in 1984 terug te keren. In 2015 richtte hij samen met Alice Cooper en Johnny Depp de Hollywood Vampires op.