Aerosmith gaat Céline Dion en Britney achterna en strijkt neer in Las Vegas mvdb

15 augustus 2018

23u41

De rockers van Aerosmith kunnen het volgend jaar een tijdje iets rustiger aan gaan doen. De band van voorman Steven Tyler neemt begin april zijn intrek in de gokstad voor een serie concerten in het Park Theater. Dat maakten de mannen bekend in de Today Show.

"We hebben besloten Vegas te doen. Viva La Aerosmith", zei Tyler (70). "We willen daar dingen doen die we niet kunnen doen tijdens een normale tour. Dus het wordt een show die nog steeds echt Aerosmith is, maar met nieuwe elementen toegevoegd", vult gitarist Joe Perry (67) aan.

Drummer Joey Kramer (68) belooft de fans een totale Aerosmith-beleving in het MGM Park Theater. "We brengen je in Aerosmith World. Het verhaal van ons bijna 50-jarig bestaan. Zo gauw als je het Park Theater binnenkomt, wandel je Aerosmith World binnen." Aerosmith: Deuces Are Wild gaat op 6 april van start en de laatste show staat gepland op 9 juli.

Met de concertreeks gaat Aerosmith onder andere Céline Dion en Britney Spears achterna. De Canadese trad sinds 2011 al bijna 400 keer op in de gokstad. Spears begon in 2013 en gaf tot eind december 2017 in totaal 248 shows.