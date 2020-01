Aerosmith-drummer klaagt rest van de band aan na Grammy-ban SDE

22 januari 2020

13u13

Bron: People 0 Muziek Het rommelt binnen Aerosmith. Drummer Joey Kramer (69) heeft een aanklacht ingediend tegen de rest van de band, omdat ze weigeren om hem te laten optreden op de Grammy Awards. De band vindt dat Joey nog niet voldoende hersteld is van een blessure, maar daar kan hij niet mee lachen. Dat schrijft People.

Joey Kramer, die al zo’n vijftig jaar bij Aerosmith speelt, raakte afgelopen lente geblesseerd, waardoor hij verschillende concerten moest afzeggen. Volgens de drummer was hij in de herfst echter terug genezen, maar vroegen de andere bandleden - Steven Tyler, Joe Perry, Tom Hamilton en Brad Whitford - hem echter om auditie te doen om te bewijzen dat hij opnieuw op niveau kon spelen. Door de stresserende situatie werd Joey in november opgenomen in het ziekenhuis. Eerder deze maand kon hij dan uiteindelijk auditie doen, geeft hij aan in zijn aanklacht. Maar hij kreeg van de andere bandleden te horen dat hij “niet genoeg energie had” had. Joey mocht niet meespelen tijdens de Grammy Awards, iets wat hij dus zelf onrechtvaardig vindt.

Broer

De overige bandleden hebben in een verklaring aan People gereageerd op de aanklacht: “Joey Kramer is onze broer", schrijven ze. “Zijn welbevinden is het allerbelangrijkste voor ons. Maar hij is al zes maanden lang emotioneel en fysiek niet klaar om op te treden met de band, zoals hij zelf ook zegt. We hebben hem gemist en hebben hem verschillende keren aangemoedigd om zich opnieuw bij ons te voegen, maar hij voelde zich daar blijkbaar niet klaar voor.” Volgens de bandleden wachtte Joey tot het allerlaatste moment om de uitnodiging te accepteren, waardoor er geen tijd overbleef om te repeteren voor de Grammy’s. “We zouden hem, onszelf en onze fans een slechte dienst bewijzen als we hem zouden laten spelen zonder genoeg tijd om te voorbereiden en te repeteren.”

Dat bevestigt ook een bron dicht bij de band. “De afgelopen zes maanden hebben ze hem verschillende keren uitgenodigd om terug te keren. En hij zei altijd: ‘Ja, ik zal komen en oefenen’, en telkens kwam hij niet opdagen. En plots, op de vooravond van de Grammy’s, wil hij terugkeren. Toen ze de demo gehoord hadden, hebben ze allemaal samen naar hem gebeld en met hem gepraat. Ze hebben gestemd als groep - zoals ze dat met elke beslissing doen - en het was vier tegen één.” Toch is Joey meer dan welkom, klinkt het. “Ze zeiden: ‘Kom alsjeblieft naar de Grammy’s. We zullen foto’s nemen en samen vieren. Je bent onze broer.’ Ze willen alleen dat optreden niet riskeren, aangezien hij al zes maanden niet meer met hen op een podium heeft gestaan.”