Advocaat, publicist én assistent van R. Kelly stappen op redactie

22 april 2018

01u31

Bron: AD.nl 0 Muziek De Amerikaanse zanger R. Kelly, die al langere tijd door een flink aantal vrouwen beschuldigd wordt van seksueel wangedrag en sekteachtige praktijken, is zijn advocaat, PR-persoon en assistent kwijt. Een paar dagen nadat nieuwe beschuldigingen aan het adres van Kelly bovenkwamen, stapte het drietal op.

De meest recente beschuldiging is afkomstig van een 19-jarige vrouw die anoniem haar verhaal deed en de zanger ook heeft aangeklaagd. Zij zegt dat hij haar een seksueel overdraagbare aandoening gaf en haar wilde klaarstomen om onderdeel uit te maken van een sekte-achtig gezelschap van vrouwen die samen in één huis wonen en volgens bepaalde door Kelly opgestelde regels leven.

Volgens meerdere vrouwen die hem ondertussen beschuldigd hebben, heeft Kelly een voorkeur voor zeer jonge meisjes en behandelt hij hen als huisdieren. Kelly stond in 2008 terecht voor het vervaardigen van kinderporno. Hij werd vrijgesproken. De zanger zelf ontkent alle aantijgingen.

Vrijdag werd bekend dat Kelly's assistente, die meer dan 10 jaar voor hem werkte, er de brui aan heeft gegeven. Diana Copeland bevestigt dat 1 april haar laatste werkdag was. Kelly's advocaat, Linda Mensch, werkt ook niet meer voor hem. Rolling Stone bericht tot slot dat Trevian Kutty, de publicist van de zanger, sinds 16 april is opgestapt. Volgens een bron die met de BBC sprak, zal Kelly in de nabije toekomst nog meer mensen uit zijn team vaarwel moeten zeggen.