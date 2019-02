Adil uit ‘Thuis’ start met eigen rapgroep SD

07 februari 2019

08u33 0 Muziek Een positief alternatief zijn voor de cliché rappers en hiphoppers die zich denigrerend uitlaten over bepaalde doelgroepen of grof taalgebruik hanteren. Dat is de ambitie van Cliché, het nieuwe muziekgroepje van Nawfel Bardad-Daidj (29, Adil uit ‘Thuis’), Issam Daka (30) en Soufiane Amrani (30).

De drie Belgen met Maghrebijnse roots willen met hun muziek vooral positiviteit uitstralen en van de wereld een leukere plek maken, zo laten ze weten. Nawfel en Soufiane leerden elkaar kennen via gemeenschappelijke vrienden, zoals regisseur Bilall Fallah. Begin 2018 groeide dan het idee om samen muziek te maken. Op de releaseparty van Bilall’s film ‘Patser’, die hij samen met Adil El Arbi regisseerde, leerden ze Issam kennen. Een onafscheidelijk trio was geboren.

Nawfel - Adil uit de dagelijkse Eén-soap ‘Thuis' - ken je vast, maar ook zijn groepsleden zijn geen volstrekt onbekenden. Ook Issam heeft de acteermicrobe te pakken. Hoewel hij zijn acteeropleiding stopzette om voor zijn vader met ALS te zorgen, was hij onlangs te zien in een aflevering van ‘Professor T’ en in het VTM-programma ‘Hoe zal ik het zeggen’. Soufiane zoekt het dan weer in andere sferen. Hij is erg politiek geëngageerd, maar is ook veel met muziek bezig. Zo trad hij als dj al op op Tomorrowland, Laundry Day en in de Lotto Arena.

Hun eerste single ‘Goeie gast’, komt aanstaande vrijdag 8 februari uit. De videoclip bij het nummer, dat ze zelf omschrijven als funky hiphop, kan je hieronder al bekijken.