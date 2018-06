Adele werkt eindelijk aan nieuw album MVO

25 juni 2018

06u16 0 Muziek Adele sluit zich deze zomer op om keihard te werken aan haar nieuwe album, dat volgend jaar rond kerst moet uitkomen. De meervoudig Grammy-winnares gaat zich toeleggen op het schrijven van nummers, na de lange rustpauze die ze voor zichzelf had ingelast.

Het is het eerste album dat Adele maakt sinds 2015. Volgens een insider is de hitzangeres er weer helemaal klaar voor: "Ze is terug in Engeland, waar ze wil schrijven. Daarbij hebben meerdere studio muzikanten haar benaderd om samen te werken en heeft ze al het een en ander op papier gezet."

Na haar laatste wereldtoernee in 2016, maakte Adele bekend 'er even tussenuit te gaan'. De zangeres is getrouwd en heeft een 5-jarige zoon, aan wie ze haar volle aandacht wilde geven.